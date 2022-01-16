1 kurşun 3 kovan

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tren yolunun kenarında başından silahla vurulmuş halde bir gence ait ceset bulundu. Ölen gencin elinde silah bulunması ilk önce intihar ettiği fikrini akıllara getirse de polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde 3 boş kovan bulması cinayet ihtimalini de güçlendirdi. Olay dün sabah saatlerinde Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Ç

evredeki mahalle sakinleri art arda duydukları silah sesiyle irkildi. Olup biteni merak eden bir mahalle sakini, silah seslerinin geldiği yere doğru gittiğinde tren yolu kenarında kanlar içinde yerde yatan bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yerde yatan gence yaptıkları ilk müdahalede öldüğü belirlendi.

FABRİKADA ÇALIŞIYORDU

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada gencin bir plastik fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Eray İzci olduğu belirlendi. Ölen gencin elindeki silah göze çarparken olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmada ceset yakınında 3 adet boş kovan bulundu. Kovanların bir tanesinin İzci'nin cesedinden üç metre uzakta olması üzerine savcı, İzci'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

TELEFONU ÜZERİNDE DEĞİL

Talihsiz gencin telefonunun üzerinde olmadığı ve ailesi tarafından defalarca aranmasına rağmen kendisine ulaşılamadığı öğrenildi. Evinden oldukça uzak bir bölgede cesedin bulunması polis ekiplerinin cinayet şüphesini daha da artırdı. Gencin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından ise geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

SERKAN ÖZCAN