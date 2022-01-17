Uzman çavuş evinde çıkan yangında öldü

MANİSA'DA 4 katlı binanın çatısında çıkan yangında evde mahsur kalan uzman çavuş, çatının da çökmesiyle yanarak can verdi. Yangın Manisa'nın Kula ilçesine bağlı 4 Eylül Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlerin tüm çatıyı kaplaması sonrası binanın çatı katında çökme meydana geldi. Binanın çatı katında Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Osman Baytan'ın (25) yaşadığı öğrenildi. Alevlerin kontrol altına alınması sonrası yapılan incelemelerde uzman çavuş Baytan'ın yanarak feci şekilde can verdiği belirlendi.

■ BATUHAN ULU