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Haberler Manisa Borcunu vermeyen kardeşini bıçakladı

Borcunu vermeyen kardeşini bıçakladı

20.1.2022

MANİSA'NIN Kula ilçesinde Ş.Ö. (29), borçalacak nedeniyle tartıştığı ağabeyi O.Ö. (36) ve onun arkadaşı M.S'yi (31) bıçakla yaraladı. Olay, önceki akşam Kızılkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi olduğu belirlenen Ş.Ö, ağabeyi O.Ö. ve onun arkadaşı M.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ş.Ö, bıçakla ağabeyi O.Ö. ve M.S'ye saldırdı. Çevredekilerin araya germesiyle sonlandırılan olayda O.Ö. ve M.S. bıçak darbeleriyle yaralanırken, Ş.Ö. ise yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden M.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. ■ BATUHAN ULU