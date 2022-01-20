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Haberler Manisa Manisa'da faciadan dönüldü! Hareket halindeki TIR'ın dorsesinde yangın çıktı

Manisa'da faciadan dönüldü! Hareket halindeki TIR'ın dorsesinde yangın çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hayvan yemi yüklü TIR'ın, seyir halindeyken dorsesinde yangın çıktı. Yangının kısa sürede söndürülmesi ise faciayı önledi.

İHA

20.01.2022, 13:44

Manisa’da faciadan dönüldü! Hareket halindeki TIR’ın dorsesinde yangın çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Denizli-İzmir Karayolunun Alaşehir çevre yolu mevki'inde 07 APU 322 plakalı hayvan yemi yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası TIR'da maddi hasar meydana geldi.

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