Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen FETÖ /PDY silahlı terör örgütüne yönelik Manisa merkezli Manisa ve İstanbul 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Manisa ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde bir takım görevlerde bulundukları belirlenen S.K., O.C.E., F.G. B.G., S.O., S.A.'nın yakalanması için çalışma yapıldı. Operasyonda 6 şüpheliden 5'i yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.