Manisa’da 400 metrekarelik alanda başladı! Şimdi milyonlarca lira gelir getiriyor

"KIŞIN VERİM DÜŞÜK ANCAK FİYATLAR İYİ"
Kış mevsiminde serada çilek yetiştirildiğini belirten Sağıroğlu, "Kışın üretimimiz seralarda gerçekleştiriliyor. Belediye, Tarım İl Müdürlüğü projeleri ile çiftçilerin kendi gayretleriyle kurduğu seralarda üretim yapılıyor. 50 tane 1 dekar tünel seramız var. Diğer açıkta meyve alamıyoruz ancak çiftçiler onları da örterek don tehlikesine karşı koruyor. Kışın verim düşük ancak fiyatlar iyi. Şu anda 25 TL civarında satılıyor. 25 TL güzel fiyat ancak üretim yoğun değil. 3 ton alınan tarladan şu an 1 kasa 2 kasa şeklinde toplanıyor yani 10 kilogram civarında" diye konuştu.
15 Nisanda çilek mevsiminin başladığını belirten Sağıroğlu, "Tabi çileğin yoğun alım zamanında 15 nisan gibi alıcılar buraya gelir. Burada bir halimiz var orada fiyat belirlenir. Ağırlıklı İstanbul, İzmir ve Ankara'ya çilekler gönderilir" ifadelerini kullandı.