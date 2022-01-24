Manisa’da 400 metrekarelik alanda başladı! Şimdi milyonlarca lira gelir getiriyor

"HAVALAR SOĞUK OLDUĞU ZAMAN UYUMAK YOK"

15 yıldır çilek üretimi yaptığını belirten Rahim Özcan, "15 yıldır çilek üretimin yapıyorum. Daha önce tütün üretimi yapıyordum ancak onu bırakıp çilek üretimine başladık. Kışın serada yazın açıkta 12 ay boyunca çilek üretiyoruz. Kışın çilek üretimi daha zor. Çocuk gibi bakım istiyor ve işçiliği bitmiyor. Ancak ben sevdiğim için zor gelmiyor. Bugün fiyatı 25 lira, sezonda 10 TL civarında sattım" dedi.



Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğü zamanlarda uyumadığını belirten çilek üreticisi Özcan, "Geceleri hava çok soğuduğu zaman soba yakıyorum. Isıtma sistemi gibi olmuyor ancak yine de soğuktan koruyoruz. Havalar soğuk olduğu zaman uyumak yok. Nöbet tutarak sabaha kadar seramızın başındayız. Hala daha uyumadım bugün de nöbetçiyim" diye konuştu.