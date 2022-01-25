Karla kaplanan Spil’de yaban hayatı unutulmadı

1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda kar nedeniyle yaban hayatı, yem bulmakta güçlük çekmeye başladı. Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yılkı atları ile kurt, tilki, tavşan, domuz, sansar gibi yaban hayvanlarının çok sık bulunduğu milli parkta çeşitli bölgelere yem bıraktı.

400 KİLO YONCA, 100 KİLO SAMAN

Yemleme çalışmasının kar yağdığı dönemlerde daha sık yapıldığını belirten Spil Dağı Milli Parkı At Alanı Şefi Özcan Öz, yaban hayvanları ve misafir olan yılkı atları için yaklaşık 400 kilogram yonca ile 100 kilogram saman, 150 ekmek bırakıldığını söyledi. Kuşlar için de ekiplerce çeşitli noktalara 30 kilogram kuş yemi serpildiğini ifade eden Öz, yemleme çalışmalarının havanın karlı olduğu dönemlerde aksatılmadan devam edeceğini dile getirdi.