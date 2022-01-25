Selendi’de tütünde başfiyatı 35 TL olarak açıklandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde çiftçiyle sözleşmeli üretim yapan firmadan olan özel bir firma tütün alımlarına başladı. 2000 yıllarında kota nedeniyle bitme noktasına gelmesinin ardından daha sonraki yıllarda yeniden çiftçiler tarafından üretimi yapılan tütün, pazar yerinde başlanılan alımlarda başfiyat 35 TL olarak belirlenirken genelde tütünlerin 35 TL'den satıldığı belirlendi. İlçe genelinde yaklaşık 3 bin civarında tütün üretimi yapan tütün üreticisi 2021 yılı yeni mahsul tütünlerini kolileyerek teslim etmeye başladı. Yaklaşık 2 bin 500 ton tütün üretimi yapılan ilçede üreticiler fiyatları düşük bulurken, ilçenin gelir kaynağının başında gelen tütün girdisinin fazla olmasından dolayı zarar ettiklerini belirtti. Çiftçiler fiyatın daha fazla olması gerektiğine vurgu yaparken, tütüncülüğün zor bir iş olduğuna değinerek, önümüzdeki günlerde fidan dikimiyle başlayan sezonun eylül ayına kadar gece gündüz demeden devam ettiğini onun için yorucu ve zahmetli bir üretim yapıldığının altını çizdi.





Konuyla ilgili açıklama yapan Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "Oda olarak 2021 yılında 2 bin 500 civarında çiftçi tütün üretimi yapmak için odamıza çiftçi kaydı yaptırdı. Bu üreticiler bu yıl tarladan kaldırdığı mahsulleri sözleşme yaptıkları özek sektöre teslim etmeye başladı. Tütün üreticisi olan çiftçilerimize geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda alternatif ürün fideleri olan zeytin, badem ve ceviz fidesi dağıtımı gerçekleştiriyoruz." dedi.



Bu arada Selendi'de üretilen tütünleri teslim alan firmaların tütünleri işlemek için İzmir'e götürdüğü öğrenildi.