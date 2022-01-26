Şüpheli kişi elektrikli bisiklet hırsızı çıktı!

MANİSA Salihli'de polisin gözaltına aldığı şüpheli şahıs, elektrikli bisiklet hırsızı çıktı. Devriye gezen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, elektrikli bisiklet römorkunda inşaat demiri ve çuvallar bulunan şüpheli R.Ö'yü (19) Yörük mahallesinde yakalandı. Değişik suçlardan kaydı bulunan R.Ö'nün ikametinde yapılan aramada 3 elektrikli bisiklet, çeşitli inşaat demirleri ile elektrikli bisiklet parçaları ele geçirildi. Elektrikli bisiklete takılı römorkun ise S.İ'ye ait olduğu tespit edilirken, R.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ■ EMRE SAÇLI

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