Manisa’da örnek yardımlaşma

MANİSA'DA Yunusemre Belediyesi örnek bir sosyal yardımlaşma seferberliği başlattı. Elektrik faturasını ödeyemeyen 4 bin kişinin faturası ödendi, 1350 kişinin bakkallardaki veresiye defterleri kapatıldı. Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, 15 bin haneye erzak kolisi, kömür yardımı, 5 bin çocuğa bot ve mont, su faturalarının ödenmesi, ilk ve ortaokullara ücretsiz berber hizmetinin yanı sıra özellikle et ve süt ürünlerinde maliyetine satışın başlayacağını açıkladı. Başkan Çerçi, yaklaşık 5 milyon TL tutarındaki çalışmada destek olan Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ile katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti. ■ NERMİN UÇTU - CÜNEYT HASÇELİK

DİĞER