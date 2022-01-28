Manisa’da faciadan dönüldü! Benzin istasyonunda park halindeki TIR bomba gibi patladı

Olay, Manisa'nın Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesinde bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HB 5123 çekici plakalı TIR'ıyla Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde ola Aziz T. (56), TIR'ın arka lastiklerinden duman çıktığını görünce yol kenarındaki bir benzin istasyonuna durdu. TIR sürücüsü yangın tüpü ile yanan lastiklere müdahale etmeye çalışırken, TIR'da bir anda patlama meydana geldi.

Alevli bir şekilde yanmaya başlayan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulan TIR sürücüsü yaralanırken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan TIR'a müdahale ederken, yangın petrol istasyonuna sıçramadan kontrol altına alındı.

Öte yandan patlamanın şiddetiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan TIR sürücüsü Tuna, olay yerinde güvenlik önlemi alan emniyet ekiplerince hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan TIR sürücüsü, Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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