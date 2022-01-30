Manisa’da faciadan dönüldü

MANİSA'DA seyir halindeyken yanmaya başlayan TIR, bir benzin istasyonunun önüne geldiğinde adeta bir bomba gibi patladı. Olay, Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. 34 HB 5123 çekici plakalı TIR'ıyla Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Aziz T. (56), TIR'ın arka lastiklerinden duman çıktığını görünce yol kenarındaki bir benzin istasyonunda durdu.

TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

TIR sürücüsü yangın tüpü ile yanan lastiklere müdahale etmeye çalışırken, TIR'da bir anda patlama meydana geldi. Alevli bir şekilde yanmaya başlayan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulan TIR sürücüsü yaralanırken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan TIR'a müdahale ederken, yangın petrol istasyonuna sıçramadan kontrol altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

■ BATUHAN KULA