Plakası oyuncakla gizlenen motosiklet çalıntı çıktı

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde çaldığı motosikletin plakasını yakalanmamak için oyuncak ayıyla gizleyen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Şehitler Mahallesi'nde bir motosikleti durdurdu. Motosikletin plakasının oyuncak ayıyla kapatıldığı belirlendi. Kontrolde motosikletin İshakçelebi Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi. Motosikletteki O.E. (21) gözaltına alındı. Şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan arandığı öğrenildi. ■ SERKAN ÖZCAN

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