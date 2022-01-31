Kazada ağır yaralanan kadın hastanede öldü

MANİSA Kula'da cenazeden dönerken trafik kazasında yaralanan Uşaklı Yasemin Mısırlı (57), sevk dildiği hastanede öldü. Kaza önceki gün 13.30'da İzmir-Ankara D400 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında yaşandı. Selma Gökçe (44) idaresindeki 34 EA 9717 plakalı otomobil, kavşaktan ilçe merkezine girmek istediği sırada Uşak'tan İzmir'e giden Şahin Sedat (32) idaresindeki 64 BM 655 plakalı açık kasa transitle çarpıştı. Araçta yaralanan Mısırlı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
■ İHSAN KARATAŞ