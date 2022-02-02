Evde kimse yokken yaşamına son verdi

MANİSA Kula'da ailesiyle yaşayan yaşlı adam, evde kimse yokken iple kendini astı. Olay, Zaferiye Mahallesi 144 sokakta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesi ile birlikte yaşayan 66 yaşındaki Nurullah Süzer, henüz bilinmeyen bir nedenle evde kimse yokken kendini iple evin bahçesine astı. Saat 23.50 sıralarında misafirlikten eve dönen Süzer'in eşi, korkunç manzarayla karşılaştı. Eşini asılı halde bulan kadın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Süzer'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın intihar sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ■ BATUHAN ULU

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