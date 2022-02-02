Yerbiliminin açık hava laboratuvarı

TÜRKİYE'NİN ilk ve tek jeoparkı olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, volkan konileri, jeositler, peribacaları, bazalt kayaları ve karstik mağaraları ile adeta bir açık hava laboratuarını andırıyor. 15 milyon yıllık volkanizmalara ev sahipliği yapan jeopark alanı binlerce ziyaretçi çekiyor. Siyaha dönmüş araziler, volkan patlamalarının izlerini taşıyan volkan konileri, şekillenmiş kayalar, içinde barındırdığı mağaralar ile Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı, Manisa'nın tanıtımına önemli katkı sağlıyor. 2013'te tescillenen jeoparkı ziyaret edenler milyonlarca yıllık tarihin izlerini taşıyan alanda geçmişte yolculuğa çıkıyor. ■ NERMİN UÇTU

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