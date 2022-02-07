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Manisa için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa için bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar, Çarşamba günü ise yer yer kısa süreli fırtına olabileceği uyarısında bulunarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

İHA

07.02.2022, 16:48

Manisa için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Rüzgârın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgâr (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 08 Şubat 2022 Salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgârın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği, Manisa'nın kuzeyinde 09 Şubat 2022 Çarşamba sabah saatlerine kadar kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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