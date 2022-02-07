Pankreas kanseriyle, iki kez Türkiye şampiyonu

Manisa'da pankreas kanseri Badminton Milli Takım Antrenörü Aygül Aydoğmuş (36), ilk kez katıldığı 30. Yıl Spor Toto Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda masterlerda 'çift kızlar' ve 'miks kızlar'da 2 kez Türkiye şampiyonu oldu.

PES ETMEYİ DÜŞÜNMEDİ

Yunusemre'de yaşayan Aygül Aydoğmuş, 10 yaşında başladığı badminton sporunu hiç bırakmadı. 2007'de antrenör olan Aydoğmuş, 2015'te milli takım antrenörlüğüne seçildi. 6 yıldır milli takımı çalıştıran kadın, geçen yıl Şubat'ta karın ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Pes etmeyen Aydoğmuş, hastalığına rağmen sporcularını çalıştırmayı sürdürdü ve 27-30 Ocak 2022'de Antalya'daki 30. Yıl Spor Toto Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası masterlerda 2 ayrı turnuvada Türkiye şampiyonu oldu. S

PORLA HAYATA TUTUNDU

İlerleyen hastalığına rağmen başarılarıyla gururlanan Aygül Aydoğmuş, "İlaçlarıma ve kontrollerime devam ederken, ayakta kalmaya çalışıyorum. Normal sporculara göre çok daha yorularak efor sarf ediyorum. Daha çok dişimi sıkmam gerekiyor. Her seferinde 'dayan Ayşegül' diyerek kendimi motive ediyorum. Sporla hayata tutunuyorum, kendime hedef koyuyorum, devam ediyor ve her seferinde üzerine koyuyorum. Sabırla, beslenmeme çok dikkat ederek, yavaş yavaş kendimi aktive ediyorum. Haziran'da ameliyat olacağım" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK