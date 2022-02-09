Canan’ın katiline indirimsiz müebbet

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde, Canan Çeviren'i (42) tabancayla karnından vurup öldüren Ferhat İnne'ye (45) 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılandığı davada indirimsiz müebbet hapis cezası verildi. Öldürülen Canan Çeviren'in ailesi mahkeme çıkışında gözyaşlarına boğuldu. Çeviren'in kardeşi Serpil Çınar, ağırlaştırılmış müebbet için istinaf mahkemesine gideceklerini belirterek, "Ablam için mücadelem bitmedi, bu dünyada ahrette de iki elim yakasında" diyerek gözyaşı döktü.

CİNAYETİ TASARLADI

DURUŞMAYA katil zanlısı Ferhat İnne 'SEGBİS' yöntemiyle katılırken, öldürülen Canan Çeviren'in kardeşi Serpil Çınar, yakınları ve kadın örgütlerinin temsilcileri katıldı. Karar duruşmasında Canan Çeviren'in ailesinin avukatı 'kasten öldürmeden' değil tasarlayarak kasten öldürmeden ceza verilmesini istedi.

Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, "Sanık bu suçu tasarlayarak işlemiştir. Olay yerine yanında iki silah ve pasaportla gitmiştir. Olayın kamera görüntülerinde de görüldüğü gibi 18 saniye konuşmuş, ardından ateş etmiştir. Bu suçu tasarlayarak işlediğini düşünüyor ve indirim yapılmamasını istiyoruz" dedi. Canan Çeviren'in kardeşi Serpil Çınar da, ablasını öldüren Ferhat İnne'ye ağırlaştırılmış müebbet verilmesini istedi. ■ NERMİN UÇTU