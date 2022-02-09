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Manisa'da feci olay! Silahla boğazından vuruldu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası bir kişi tarım arazisinde silahla boğazından vuruldu. Suç aleti tabanca ise bölgedeki su kuyusunda bulundu.

İHA

09.02.2022, 14:31

Manisa’da feci olay! Silahla boğazından vuruldu

Alınan bilgiye göre, Ahmetli'nin Barbaros Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde Mehmet Türk ile H.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.E., tabancayla Mehmet Türk'e ateş etti. Boğazından yaralanan Mehmet Türk kanlar içinde yere yığıldı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Mehmet Türk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri H.E.'yi gözaltına alırken, suç aleti tabanca ise bölgedeki bir su kuyusunda bulundu.

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