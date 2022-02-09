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Manisa'da korkunç son! Yanarak can verdi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen olayda 90 yaşındaki alzaymır hastası kadın evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı öğrenildi.

AA

09.02.2022, 12:11

Manisa’da korkunç son! Yanarak can verdi

Manisa'nın Gümülceli Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Kadriye Sarıdere'nin evinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Sarıdere'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının ilk belirlemelere göre sobadan sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı öğrenildi.

Yangından kurtarılan 89 yaşındaki adam hayata 3 gün tutunabildi