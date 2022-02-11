Arkadaş kurbanı

Manisa'da yaşayan Mehmet Türk arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ahmetli ilçesinin Barbaros Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde Mehmet Türk (40) ile H.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.E, tabancayla Mehmet Türk'e ateş etti. Boğazından yaralanan Mehmet Türk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAMERAYA YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, arkadaş katili H.E'yi suç aleti tabancayla, olay yerinin yakınındaki bir su kuyusunun içinde yakaladı. ■ SERKAN ÖZCAN