Bağ evinde litrelerce alkol ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde S.D'ye (34) ait bağ evinde kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaşılması üzerine Salihli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, KOM Timi, JASAT ve İstihbarat Timi ile birlikte S.D'nin bağ evinde arama yapıldı. Yapılan aramada alkollü içki olduğu değerlendirilen pet şişeler ve varil içerisinde muhafaza edilmiş toplamda 5 litre rakı, 120 litre şarap, 13 kilogram anason ve aynı şekilde 5 adet varil içerisinde muhafaza edilmiş toplamda 800 litre fermente üzüm şırası ele geçirildi.

EMRE SAÇLI