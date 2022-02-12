  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Bağ evinde litrelerce alkol ele geçirildi

Bağ evinde litrelerce alkol ele geçirildi

12.2.2022

Bağ evinde litrelerce alkol ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde S.D'ye (34) ait bağ evinde kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaşılması üzerine Salihli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, KOM Timi, JASAT ve İstihbarat Timi ile birlikte S.D'nin bağ evinde arama yapıldı. Yapılan aramada alkollü içki olduğu değerlendirilen pet şişeler ve varil içerisinde muhafaza edilmiş toplamda 5 litre rakı, 120 litre şarap, 13 kilogram anason ve aynı şekilde 5 adet varil içerisinde muhafaza edilmiş toplamda 800 litre fermente üzüm şırası ele geçirildi.

EMRE SAÇLI