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Haberler Manisa Sabah ağıla girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı! Hepsi kanlar içinde yerdeydi...

Sabah ağıla girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı! Hepsi kanlar içinde yerdeydi...

Son dakika... Manisa'da korkunç olay. Selendi'de aç kalan kurtlar ağıla daldı, oradaki 5 koyunu telef etti, 2 koçu telef etti. Hayvanların sahibi sabah yemlerini vermek için hayvanların bulunduğu ağıla girince büyük şok yaşadı.

DHA

12.02.2022, 13:44

Sabah ağıla girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı! Hepsi kanlar içinde yerdeydi...

Manisa'nın Selendi ilçesinde, ağıla giren kurtlar 5 koyunu telef etti, 2 koçu ise yaraladı.



Selendi'nin kırsal Çalıklı Mahallesi Muhtarı Hikmet Akkuş'a ait ağıla gece saatlerinde giren kurtlar, 5 koyunu telef etti, 2 koçu ise yaraladı. Sabah yem vermek için gelen Akkuş, hayvanlarını parçalanmış halde buldu.



Kurtların ağılın dışına sürüklediği koyunlarını telef ettiğini belirten Hikmet Akkuş, "Ağılda gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Koyunlar korkmuş haldeydi. Aç kalan kurtlar, zaman zaman ağıllara girebiliyor. Üzücü bir durum. İnşallah başkalarının da ağıllarına girmez" dedi.