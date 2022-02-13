Devletin oğlu garibin babası

2 yaşındayken annesini kaybeden ve engelli babası tarafından 8 yaşında geldiğinde mecburen yetiştirme yurduna verilen Alim Yavuz, bugün Salihli'deki Sosyal Hizmet Merkezi'nin müdürlüğünü yapıyor. 11 yıl boyunca yurtta kalan Alim, daha o yaşlarda büyüyünce kimsesiz çocuklara sahip çıkmaya karar verdi. Küçük Alim, en zor zamanlarında bile bu hayale dört elle sarılarak çalıştı ve üniversitede sosyal hizmetler bölümünü kazandı.



HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

1999 yılında yetiştirme yurdunda çalışmaya başlayan Alim Yavuz 23 yıldır yaşlılara, engellilere ve çocuklara kol kanat geriyor. Devletin kendisine sahip çıktığını ve hayatının yönünü değiştirdiğini söyleyen Alim Yavuz, "Devletim hem annem hem babam oldu. Annelik babalık şefkatini devletimden gördüm. Devletimin sayesinde bu günlere geldim, Yaşadığım ne varsa daha güzelini, daha iyisini, devletin gücüyle, devletin eliyle bu çocuklara yaşatmaya çalışıyorum. Allah devletimden razı olsun" diye konuştu. Evli ve iki kız çocuğu babası olan Alim Yavuz, ömrü yettiğince bir zamanlar kendisi gibi yalnız ve güçsüz hissedenlere umut ışığı olmaya devam edeceğini söyledi. Yavuz, "Yetiştirme yurtları döneminde en çok hissettiğim duygu yalnızlıktı. O yüzden görev yaptığım yerlerde bir engellinin, çocuğun, yaşlının yalnızlık duygusunu hissetmemesi için elimden geleni yapıyorum. Sosyal faaliyetler ve etkinlikler düzenleyerek, çocukları çaresizlik ve yalnızlık duygusundan uzak tutmaya çalışıyorum" diye konuştu.



Nermin UÇTU