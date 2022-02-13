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Manisa'da sokak ortasında silahlı kavga

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada başından vurulan bir kişi ağır yaralandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

İHA

13.02.2022, 20:11

Manisa’da sokak ortasında silahlı kavga

Olay, Sarısu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan V.Ç. (20) ile Z.P. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine V.Ç., yanında bulunan tabancasıyla Z.P.'yi başından vurdu. Ağır yaralanan Z.P., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla önce Alaşehir Devlet Hastanesine ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli V.Ç.'nin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

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