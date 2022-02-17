Yeni kalbiyle yine sahalarda

Manisa'da, kalp yetmezliği nedeniyle destek cihazı takılan, ardından gelen bağışla yaşama tutunan Ebul Muhsin Garip (62), yeşil saha tutkusundan vazgeçmedi. Garip, kalp naklinin ardından tekrar sahalara dönerek kurduğu takımla yüzlerce öğrenciye antrenörlük yapıyor.

STRESE ALDIRMADI

Yunusemre'de Horozköyspor'un kurucu başkanı ve altyapı antrenörü 6 çocuk babası Ebul Muhsin Garip, 2015'te kalp krizi geçirdi. Kalbine stent takıldıktan sonra baypas olan Garip'in rahatsızlığı, taburcu olduktan sonra ilerledi. Akciğeri su toplayan Garip, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Garip'e kalp destek cihazı takılarak organ bağışı listesine alındı.

Kazada ölen bir gencin ailesinin bağışladığı kalp ile hayata tutunan Garip, 4 yıl boyunca ayrı kaldığı yeşil sahalara yeni kalbiyle yeniden döndü. Garip, futbol tutkusu sayesinde stresli ve yorucu olmasına rağmen çok sevdiği yeşil sahalarda yüzlerce öğrenci yetiştiriyor.

FRANSA'YA OYUNCU VERDİ

SPOR yaparken çok heyecanlandığını, hatta kalp nakli olduğunu unuttuğunu dile getiren Garip, "2015 yılında kalp krizi geçirdim. Yanlış tedavi sonrasında hastalığım ilerledi. Bir mucize yaşadım ve bu gençlerin sevgisi beni ayakta tuttu. Kalp destek cihazına bağlandım. Kalbimi çanta gibi yanımda taşıyordum. Allah bana bir şans verdi. Kaza geçiren bir gencin ailesinin organlarını bağışlaması sonucu, kalbinin de bana uymasıyla hayata tutundum. Ayrıca tamamen manevi olarak buradayım. Amacım Manisa ve ülkemiz için iyi gençler ve başarılı sporcular yetiştirmek. Fransa'nın Montpellier takımının alt yapısına bir oyuncu gönderdim. Manisa'daki profesyonel takımlara oyuncu verdim. Şu anda Menemenspor'un takibinde olan sporcum var. Allah güç verdiği müddetçe devam edeceğim" diye konuştu.