Kafa kafaya çarpıştılar

Kaza, Salihli-Ödemiş yolu Allahdiyen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Ş.A.O. (51) yönetimindeki 10 TH 705 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Y.G. (35) yönetimindeki 45 AGL 037 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcuolarak bulunan F.A. (68), Ş.O. (72) ve F.A. (44) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.