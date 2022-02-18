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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza! Kontrolden çıkıp dere yatağına uçtu

Manisa'da feci kaza! Kontrolden çıkıp dere yatağına uçtu

Manisa'da etkisini gösteren yağış nedeniyle Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına uçtu. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.02.2022, 22:14 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022, 22:19

Manisa’da feci kaza! Kontrolden çıkıp dere yatağına uçtu

Kaza saat 19.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahalle kavşağında meydana geldi. Uşak istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan Mustafa Kayaarslan idaresindeki 45 AAK 202 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına uçtu. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Mustafa Kayaarslan ile yolcu olarak bulunan Mürüvvet Kayaarslan ve Yusuf Kayaarslan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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