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Haberler Manisa Takla atan araçtan sağ kurtuldu

Takla atan araçtan sağ kurtuldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İHA

19.02.2022, 20:43

Takla atan araçtan sağ kurtuldu

Kaza, saat 17.30 sıralarında Alaşehir'e bağlı Ilgınköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tahir B. yönetimindeki 35 AK 9055 plakalı otomobiliyle Alaşehir yönüne giderken, Ilgınköy Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atarak şarampole ters yattı.

Kullanılamaz hale gelen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Tahir B. olay yerinden geçmekte olan vatandaşlar tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı. Tahir B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.