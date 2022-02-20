CHP’nin küfürbaz başkanı ihraç edildi

Manisa'da CHP Salihli Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aykan'a telefon aracılığı ile küfür ve hakarette bulunduğu iddia edilen CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver, CHP Manisa İl Disiplin Kurulu kararı ile partiden ihraç edildi. CHP Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aykan ve CHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver arasında yargıya da intikal eden küfür ve hakaret iddiası ile ilgili olarak CHP Manisa İl Disiplin Kurulu, son kararını verdi.

'EDEBİNLE GİDİP GEL'

Kurul, Namver'in partiden, 2 üyenin kınama, 7 üyenin ihraç kararı ile ihraç edilmesine karar verdi. Namver'in, İl Disiplin Kurulu kararına itiraz hakkının olduğu ve karar gelene kadar ilçe başkanlığı görevine devam edeceği öğrenildi. Aykan ile Namver arasında 23 Aralık 2021 tarihinde bir telefon konuşması gerçekleşti. İddiaya göre Aykan'ı arayan Namver, "Gittiğiniz yerlerde beni kötülüyormuşunuz. Gittiğiniz yerlere edebinizle gidip gelin" diyerek hem hakaret hem de küfür etti. Bunun üzerine Aykan, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

■ EMRE SAÇLI