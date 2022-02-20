Turgutlu’da CHP’li iki meclis üyesi istifa etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, CHP'li Belediye Meclis üyeleri Burhan Irk ve Esma Toprak'ın, CHP üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi. Burhan Irk ve Esma Toprak, istifa dilekçelerini parti yönetimine teslim etti. Irk ve Toprak'ın, Turgutlu Belediyesi Meclis üyeliklerine bağımsız olarak devam edecekleri öğrenilirken, Belediye Meclisi'nde CHP'nin meclis üyesi sayısı 8'e düştü.

'ÖZÜR DİLİYORUM'

Öte yandan Burhan Irk, 25 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı eleştirerek, "Tüm halkımıza ve sevenlerime bildirmek istiyorum. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a verdiğim destekten ve halkımızdan istediğimiz oylardan dolayı bireysel olarak özür diliyorum. İlkesiz, ben merkezci, demokratik olmayan yönetim anlayışı ile ters düştüğümden kendisi ile yollarımız ayrılmıştır. Saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.

■ İLKER UYAR