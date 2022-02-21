  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Kendi evini ateşe verdi! Yangın söndürüldü gözaltına alındı

Kendi evini ateşe verdi! Yangın söndürüldü gözaltına alındı

Manisa Sarıgöl'de bir şahır kendi avini ateşe verdi. Çıkan yangında alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Konutun sahibi yangınI çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İHA

21.02.2022, 11:41

Kendi evini ateşe verdi! Yangın söndürüldü gözaltına alındı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde girdiği bunalım sonucu evini ateşe veren adam jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesinde dün akşam saat: 19.00 sıralarında alkol alan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.S. (42) isimli şahıs girdiği bunalım sonucu kendi evini ateşe verdi. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında yaklaşık 20 bin TL maddi zarar meydana geldiği ve herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı öğrenildi. S.S.'nin yapılan alkol muayenesinde 1.98 promil alkollü olduğu tespit edilirken, Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alındı.



Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.