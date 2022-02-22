Asit taşıyan tanker ile otomobil çarpıştı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sülfürik asit taşıyan tanker ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 10.15 sıralarında Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi mevkii Akhisar-Gördes karayolu üzerinde meydana geldi. Gördes'te bulunan bir nikel madenine sülfürik asit taşıyan K.A. (28) yönetimindeki tanker ile A.Y. (47) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tanker yola devrildi. Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.Y. (41), A.İ.Y. (21) ve K.M.Ç (16) yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

■ KENAN MOLLA