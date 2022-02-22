Restoranda tartıştığı adamı bacağından vurdu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Olay, Nuriye Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. M.İ. ile S.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda yanında getirdiği silahını çıkaran M.İ, S.K'nin bacaklarına 4-5 el ateş etti. S.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. S.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, M.İ. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

■ SERKAN ÖZCAN