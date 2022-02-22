Haberler Manisa Salihli'de 'Eros bebek' heykeli ele geçirildi

Salihli'de 'Eros bebek' heykeli ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilin 'Eros bebek' heykeli başı, heykele ait 3 parça halinde mermer gövde ile motifli 5 sütun başı ve 3 motifli taş ele geçirildi.