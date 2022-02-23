Bu mahallede kedi vahşeti durmuyor!

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde Kasım ayında bacakları kesilerek öldürülen 4 kedinin ardından yine aynı mahallede bacakları kesilerek öldürülmüş bir kedi bulundu. Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'nde Hakan Uykan Parkı civarında 29 Ekim ve 17-18 Kasım tarihlerinde 4 kedinin bacakları ve kafası kesilmiş olarak bulunmasının ardından dün Manolya Sokak'ta 4 bacağı kesilerek öldürülmüş bir kedi daha bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı ve üyeleri söz konusu parka giderek incelemelerde bulunurken, emniyet güçleri de olayla ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. ■ İLKER UYAR

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