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Haberler Manisa Manisa'da Tunç Çağı'na ait 11 adet mızrak ucu ele geçirildi

Manisa'da Tunç Çağı'na ait 11 adet mızrak ucu ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonunda, Tunç Çağı'na ait olduğu değerlendirilen 11 adet mızrak ucu ve Roma Dönemi'ne ait 3 adet bronz sikke ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İHA

23.02.2022, 13:11

Manisa’da Tunç Çağı’na ait 11 adet mızrak ucu ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe, Yunusemre ilçesi Uncubozköy ile Saruhanlı ilçesi Gökçeköy mahallelerinde ikamet eden şüpheliler H.U.(35) ile A.A'nın (61) tarihi eser niteliğinde sikke ve objeler bulundurduklarına yönelik istihbarat elde eden Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah erken saatlerde adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda; Tunç Çağı'na ait olduğu değerlendirilen 11 adet mızrak ucu, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet bronz sikke ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.