Kaza noktasında faciadan dönüldü

Kula'da sabah saatlerinde yağışlı havada kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen TIR'ı kurtarma çalışmaları sürerken, aynı noktada bir kaza daha meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, TIR'ı kurtarma çalışmaları için trafik ekiplerince tek şeritten trafik sağlanırken, İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim F. (49) idaresindeki 43 LA 432 plakalı meyve yüklü kamyonet yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Taklalar atarak yan yatan kamyonet, TIR'ı kurtarma çalışması yapan vince çarparak durabildi. Vinci arka kısmında trafik ekipleri ile vinç görevlileri büyük bir tehlike atlatırken, kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan Emirhan F. (19) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Emirhan F., önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan aynı noktada meydana gelen kaza sonrasında İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapandı.

Kazaya karışan kamyoneti kurtarma çalışmaları sürerken, trafik emniyet güçlerince kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.