Kontrolden çıkan tır sulama kanalına düştü; 1 ağır yaralı

Kaza saat 08.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık Rampası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Cuma Y. idaresindeki 20 DM 695 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Karayolunda savrulan tır, yolun sağ tarafından bulunan bariyerleri yerinden sökerek sulama kanalına düştü. Kazada sürücü Cuma Y. yara almazken, tırda yolcu olarak bulunan Ahmet Ö. ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Ahmet Ö., önce Kulda Devlet Hastanesi'ne, ardından da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.





Öte yandan kaza sebebiyle karayolu üzerinde önlem alan ekipler, yağışlı havada başka bir kaza yaşanmaması açısından kaza bölgesinde trafiği tek şeride düşürdü. Karayolları ekiplerinin yardımıyla tırın dorsesinin yol dışı edilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.