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Haberler Manisa Manisa'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Manisa'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ile jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranan eski askeri personel yakalandı.

AA

24.02.2022, 16:23

Manisa’da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski jandarma astsubay, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için ilçenin kırsal mahallelerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla açılan dava nedeniyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski jandarma astsubay A.G. (27) yakalandı.

Jandarma ekipleri farklı suçlardan hüküm giymiş Ö.T'yi (46) de yakalayarak cezaevine gönderdi.