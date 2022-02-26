İzmir boşanmada yine ilk sırada!

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2020'ye göre yüzde 15,02 artarak 561 bin 710'a çıktı. Kaba evlenme hızı binde 6,68 olarak gerçekleşti. Geçen yıl boşanma sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 27,46 artışla 174 bin 85'e yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 2,07 oldu. Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 28,1, kadınlar için 25,4 olarak kaydedildi. Boşanmaların yüzde 33,6'sı evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 20,9'u ise 6-10 yılında gerçekleşti. Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 3,04 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,01 ile Antalya, binde 2,93 ile Uşak izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,38 ile Şırnak oldu. Bu ilin ardından binde 0,40 ile Hakkari, binde 0,46 ile Siirt ve Muş geldi. En yüksek kaba evlenme hızı ise binde 8,27 ile Kilis'te görüldü.