Tek kişilik iyilik hareketi

Türkiye'nin tanınmış holding ve markalarında 14 yıl üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra Manisa Ahmetli'deki kendilerine ait üzüm bağlarına dönerek bölge ekonomisine büyük katkılar sunan işadamı Anıl Sözüer, yaptığı hayır işleriyle de vatandaşların gönlünde taht kurdu.

İYİLİKLE DİKKAT ÇEKİYOR

Sözüer, kimseden destek almadan kendi öz kaynaklarıyla evi olmayana ev, işi olmayana iş, okullara yardım, öğrencilere burs, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye, yatalak hastalara evde bakım hizmeti ve gıda yardımı gibi daha birçok konuda yaptığı hayır ve iyiliklerle dikkat çekiyor.

DALGA DALGA YAYILMALI

Sözüer, "Gönüllü bir projenin adımı olarak şahsım tarafından başlatılan bu iyilik hareketinin dalga dalga yayılarak artması en büyük dileğim. Gencinden yaşlısına engellisinden çocuğuna kendi imkanlarım ve çevremi kullanarak yardımcı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.



'TOPLUMA ÖRNEK OLSUN'

Yaptığı iyiliklerin topluma örnek olmasını ve daha çok birlik ve dayanışma içinde olmak gerektiğini söyleyen Anıl Sözüer, kimsesizlerin kimsesi olmaya gücü yettiğince devam edeceğini belirtti. Yaptığı örnek çalışmaları Yeni Asır'a anlatan Sözüer, "Yüzlerce ihtiyaç sahibi ailemize gıda yardımı, evsiz olan kardeşlerimize ev yapım malzemeleri, yağmurda kiremitlerinden su alan evlerimize tadilat için gerekli kiremit ve malzeme yardımı, 160 üzeri işsiz gençlerimize ve kadınlarımıza iş imkanları, yatalak hastalarımıza dijital profesyonel hasta yatağı, engellilerimize tekerlekli sandalyeler ve teçhizat için yardım elimizi uzatıyoruz" diye konuştu.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS İMKANI DA SUNUYOR

MADDİ imkanı yetersiz ailelerin üniversite eğitimi gören çocuklarına burs yardımı da yaptığını belirten Sözüer, "Başarılı üniversite öğrencilerimize burs, yaklaşık 250 evladımıza kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Okullarımıza dezenfektan, maske, ateş ölçer gibi desteklerimiz ile bir nebze de olsa yaşadığımız şehrin kent kimliğine ve toplumsal yapısına katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN