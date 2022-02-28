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Haberler Manisa Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İHA

28.02.2022, 13:02

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Yeşilova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden Mevlütlü yönüne gitmekte olan N.U.(29) yönetimindeki 45 SB 6746 plakalı otomobil, karşı yönden gelen H.Ç.(26) yönetimindeki 45 AFL 219 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yaralanan otomobil sürücüsü ise olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.