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Haberler Manisa Piyasaya süreceklerdi! Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi

Piyasaya süreceklerdi! Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi

Sahte içkiden yüzlerce insan hayatını kaybederken ekiplerin operasyonları da devam ediyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde de jandarma tarafından bir evde 1,5 ton şarap ele geçirildi.

DHA

28.02.2022, 13:45

Piyasaya süreceklerdi! Manisa’da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi

Manisa Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Süleymanlı Mahallesi'nde yaşayan M.A.K.'nin bir süre önce kiraladığı evde, sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) de desteğiyle, M.A.K.'nin evine, dün operasyon düzenlendi.

Evdeki aramada, bidonlar içerisinde 1,5 ton sahte şarap ele geçirildi. Şüpheli M.A.K. ise evde bulunamadı. İçkiye el konulurken, jandarma, M.A.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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