Haberler Manisa Piyasaya süreceklerdi! Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi

Piyasaya süreceklerdi! Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi

Sahte içkiden yüzlerce insan hayatını kaybederken ekiplerin operasyonları da devam ediyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde de jandarma tarafından bir evde 1,5 ton şarap ele geçirildi.