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Manisa'daki evinde ölü bulunmuştu! Korkunç cinayette yeni gelişme

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evinde oğlu tarafından cansız bedeni bulunan Davut Tavacı'nın ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı. Tavacı'nın bir iş yeri önünde birlikte alkol aldığı belirtilen Halil Sarıkaya (42) tarafından darbedildiği tespit edildi.

DHA

02.03.2022, 15:23 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022, 15:24

Manisa’daki evinde ölü bulunmuştu! Korkunç cinayette yeni gelişme

Olay, 27 Şubat'ta Fatih Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yeri önünde meydana geldi. İddiaya göre, Davut Tavacı, iş yerinin önünde arkadaşı Halil Sarıkaya ile içki içerken aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ikili olay yerinden ayrıldı. Evine giden Tavacı, oğlu tarafından hareketsiz şekilde yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Tavacı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tavacı'nın evinde ölü bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri, iş yeri ve önünde inceleme yaptı. İş yeri içerisinde Tavacı'ya ait olduğu değerlendirilen kan bulundu.

Tanıkların ifadelerine başvuran polisin, güvenlik kamerası incelemelerinin ardından Tavacı'nın en son birlikte alkol aldıkları Halil Sarıkaya ile tartıştığı tespit edildi. Savcının talimatıyla şüpheli Sarıkaya, geçen 28 Şubat'ta polis ekiplerince gözaltına alındı. Tavacı'yı darbettiği ileri sürülen Sarıkaya, polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

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