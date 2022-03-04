4 aracın karıştığı kazada 2 yaralı

MANISA'NIN Kula ilçesinde, 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Bülent Alay yönetimindeki 45 AFD 267 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan Celal Yaman'ın kullandığı 45 U 7563 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada her iki araç da emniyet şeridinde dururken, yağış sebebiyle görüş mesafesinin düşük olduğu karayolunda aynı yönde seyreden Ahmet Sağınç yönetimindeki 16 KU 870 plakalı kamyonet ve Tayfun Göci'nin kullandığı 35 DD 2460 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Sağınç ile minibüste bulunan Onur Özdemir yaralandı.BATUHAN ULU