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Manisa'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki araç alev aldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hareket halinde bulunan bir otomobil alev alarak yanmaya başladı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken yangında yaralanan olmadı.