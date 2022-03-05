Sarıgöl’de MHP’ye katılan 50 üyeye rozet takıldı

MHP Sarıgöl İlçe Teşkilatı tarafından "Adım, adım 2023 anlatma ve aydınlatma" programı düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan MHP İl Başkanı Murat Öner, 2023 seçimlerine kadar partili üyelerin ev ev sıkı çalışma yapmalarının yararlı olacağını söyledi.





Programda konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türk ekonomisinin gücü sayesinde sıkıntıların geride bırakılacağını belirtti. Geçtiğimiz hafta 6 muhalefet partisinin yaptığı toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akçay, "Bu altılı ganyan AB ve Avrupa Komisyon kararlarına uymak için tahakkukta bulundu. AB ve Amerika ne istiyor? Suriye'den askerler çekilsin oraları PKK'ya kalsın, Kıbrıs açıklarında doğalgaz araması yapılmasın, Libya'dan askerler çekilsin, Ömür boyu hapis cezası alan terörist başı Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilsin. Teröristlerin yakıp yıktığı, masumların, bebeklerin öldürüldüğü, şehitlerimizin hakları ne olacak soruyorum. Ayasofya müzeye dönüştürülsün istiyorlar. Çok şükür burayı ibadete açtık. AB iki kişinin üzerinde duruyor. Biri Osman Kavala, diğeri HDP Eski eş başkanı Selahattin Demirtaş. HDP eşittir PKK" dedi.

Konuşmaların ardından MHP'ye katılan 50 yeni üyeye rozet takıldı.



Programa MHP Gurup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkan Baş danışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, MHP MYK Üyeleri Ali Uçak, Mehmet Ödevli, MHP Manisa Kadın Kolları İl Başkanı Neşe Meteler Töz, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, MHP Sarıgöl Kadın Kolları Başkanı Fatma Kaya Öztürk ile muhtarlar, sivil toplum teşkilatları temsilcileri ve partililer katıldı.