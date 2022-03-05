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Haberler Manisa Sokak köpeğini yerde sürükledi

Sokak köpeğini yerde sürükledi

5.3.2022

Sokak köpeğini yerde sürükledi
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde belediye görevlisi özel bir aparat yardımıyla yakaladığı sokak köpeğini metrelerce sürükledi. Ahmetli Belediyesi'ne, önceki gün bir sokak köpeğinin yoldan geçenlere saldırdığı ihbarı yapıldı. Bölgeye gelen zabıta ekipleri köpeği uyuşturucu iğne atıp yakalamak istedi. Ancak çevredekiler, zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Tepkilerin ardından barınak görevlisi özel bir aparat yardımıyla köpeği yakaladı. Belediye görevlisi köpeği 30 metre uzaklıktaki kamyona kadar yerde sürükledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, "Barınak görevlisi M.G. (42) pasif göreve alındı" dedi. ■ SERKAN ÖZCAN